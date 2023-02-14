Fabian Rieder kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fabian Rieder Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Fabian Rieder kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Fabian Rieder ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Fabian Rieder kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fabian Rieder Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Fabian Rieder

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fabian Rieder adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fabian Rieder Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fabian Rieder 16 Şubat 2002 tarihinde Bern şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Aslen İsviçre uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fabian Rieder Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini IFM yapmaktadır. Fabian Rieder, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

BSC Young Boys futbol takımında oynamaktadır. BSC Young Boys takımına 14 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Fabian Rieder'nin BSC Young Boys ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Fabian Rieder Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/fabianriieder/

Fabian Riederboyu ve yaşı kaç

Fabian Rieder Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Fabian Rieder isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 10.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Fabian Rieder Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fabian Rieder futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında BSC YB U16

1 Ocak 2018 yılında BSC YB U18

1 Temmuz 2019 yılında BSC YB U21

14 Ocak 2021 yılında BSC Young Boys

Fabian Rieder kimdir

Fabian Rieder Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fabian Rieder şuan BSC Young Boys takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Koppiger SV, BSC Young Boys

Fabian Rieder Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İsviçre takımında 25 numaralı formasıyla 24 Kasım 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

İsviçre U21 takımında 22 numaralı formasıyla 31 Mart 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 2 gol atmıştır.

İsviçre U20 takımında 8 numaralı formasıyla 7 Ekim 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

İsviçre U17 takımında 10 numaralı formasıyla 12 Mart 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 4 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Fabian Rieder nereli

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