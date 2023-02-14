Dario Marzino kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dario Marzino Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dario Marzino adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dario Marzino Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dario Marzino 19 Eylül 1996 tarihinde Thun şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Aslen İsviçre uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Dario Nicola Marzino şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dario Marzino Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Front Group GmbH yapmaktadır. Dario Marzino, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

BSC Young Boys futbol takımında oynamaktadır. BSC Young Boys takımına 8 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Dario Marzino'nin BSC Young Boys ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Dario Marzino Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Dario Marzino isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Dario Marzino Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dario Marzino futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında BSC YB U18

1 Temmuz 2014 yılında BSC YB U21

1 Temmuz 2015 yılında BSC Young Boys

8 Eylül 2020 yılında FC Winterthur

30 Haziran 2021 yılında BSC Young Boys

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

23 Eylül 2021 yılında FC Schaffhausen

8 Temmuz 2022 yılında BSC Young Boys

Dario Marzino Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dario Marzino şuan BSC Young Boys takımında oynamakta ve 40 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

FC Dürrenast-Thun, FC Thun

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.