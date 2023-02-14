Meschack Elia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Meschack Elia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Meschack Elia kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Meschack Elia ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Meschack Elia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Meschack Elia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Meschack Elia

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Meschack Elia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Meschack Elia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Meschack Elia 6 Ağu 1997 tarihinde Kinshasa şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Aslen Kongo DC uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Meschack Elia Lina şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Meschack Elia Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BY Sport Consulting yapmaktadır. Meschack Elia, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

BSC Young Boys futbol takımında oynamaktadır. BSC Young Boys takımına 14 Şubat 2020 tarihinde katılmıştır. Meschack Elia'nin BSC Young Boys ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Meschack Elia Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/meschackelialina/

Meschack Eliaboyu ve yaşı kaç

Meschack Elia Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Meschack Elia isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 5.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 5.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Meschack Elia Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Meschack Elia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2014 yılında CS Don Bosco

1 Ocak 2016 yılında TP Mazembe

14 Şubat 2020 yılında BSC Young Boys

Meschack Elia kimdir

Meschack Elia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Meschack Elia şuan BSC Young Boys takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Meschack Elia Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Demokratik Kongo Cumhuriyeti takımında 13 numaralı formasıyla 10 Ocak 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 25 maçta 6 gol atmıştır.

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Meschack Elia nereli

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