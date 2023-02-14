Ulisses Garcia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ulisses Garcia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ulisses Garcia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ulisses Garcia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ulisses Garcia 11 Ocak 1996 tarihinde Almada şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Aslen İsviçre,Yeşil Burun Adaları uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Ulisses Alexandre Garcia Lopes şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ulisses Garcia Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Soccer Mondial AG yapmaktadır. Ulisses Garcia, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

BSC Young Boys futbol takımında oynamaktadır. BSC Young Boys takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Ulisses Garcia'nin BSC Young Boys ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Ulisses Garcia Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/Ulisses_Garcia3

http://www.instagram.com/ulissesgarcia20/

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http://www.facebook.com/ulissesgarciaofficielle/

Ulisses Garcia Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Ulisses Garcia isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Ulisses Garcia Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ulisses Garcia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

30 Eylül 2011 yılında GC Zürich U16

1 Ocak 2012 yılında GC Zürich U18

1 Ocak 2013 yılında GC Zürich U21

1 Temmuz 2014 yılında Grasshoppers

1 Temmuz 2015 yılında W. Bremen

5 Ocak 2018 yılında Nürnberg

30 Haziran 2018 yılında W. Bremen

1 Temmuz 2018 yılında BSC Young Boys

Ulisses Garcia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ulisses Garcia şuan BSC Young Boys takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Ulisses Garcia Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Onex, Servette FC, Grasshopper Club Zürich

İsviçre takımında 20 numaralı formasıyla 1 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

İsviçre U21 takımında 3 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 17 maçta 1 gol atmıştır.

İsviçre U19 takımında 3 numaralı formasıyla 5 Eylül 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 1 gol atmıştır.

İsviçre U18 takımında 3 numaralı formasıyla 6 Eylül 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

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