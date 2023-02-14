Joel Monteiro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joel Monteiro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joel Monteiro adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Joel Monteiro Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Joel Monteiro 5 Ağu 1999 tarihinde Sion şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Aslen Portekiz uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Joël Almada Monteiro şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Joel Monteiro Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Alke Sports Group Sàrl yapmaktadır. Joel Monteiro, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

BSC Young Boys futbol takımında oynamaktadır. BSC Young Boys takımına 1 Mart 2021 tarihinde katılmıştır. Joel Monteiro'nin BSC Young Boys ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Joel Monteiro Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Joel Monteiro isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Joel Monteiro Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Joel Monteiro futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

30 Temmuz 2017 yılında Azzurri LS

30 Temmuz 2018 yılında FC Conthey

22 Temmuz 2019 yılında Team Vaud U21

1 Mart 2021 yılında BSC Young Boys

2 Mart 2021 yılında Stade-Lausanne

30 Haziran 2021 yılında BSC Young Boys

Joel Monteiro Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Joel Monteiro şuan BSC Young Boys takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

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