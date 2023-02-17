Christian Ramsebner kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Christian Ramsebner Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Christian Ramsebner adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Christian Ramsebner Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Christian Ramsebner 26 Mart 1989 tarihinde Kirchdorf an der Krems şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Christian Ramsebner Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Christian Ramsebner, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SKN St. Pölten futbol takımında oynamaktadır. SKN St. Pölten takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Christian Ramsebner'nin SKN St. Pölten ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Christian Ramsebner Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.facebook.com/pages/Christian-Ramsebner/224154137537?fref=ts

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Christian Ramsebner Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Christian Ramsebner isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

Christian Ramsebner Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Christian Ramsebner futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2003 yılında Austria U15

1 Temmuz 2004 yılında Austria U17

1 Ocak 2006 yılında A. Vienna Res.

1 Temmuz 2007 yılında Austria Wien

1 Temmuz 2008 yılında A. Vienna Res.

1 Temmuz 2009 yılında Wiener Neustadt

1 Temmuz 2013 yılında Austria Wien

1 Temmuz 2015 yılında LASK

1 Temmuz 2021 yılında SKN St. Pölten

Christian Ramsebner Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Christian Ramsebner şuan SKN St. Pölten takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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