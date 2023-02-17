Jaden Montnor kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jaden Montnor Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jaden Montnor adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jaden Montnor Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jaden Montnor 9 Ağu 2002 tarihinde doğmuştur. Hollanda uyrukludur.Gerçek adı da Jaden Sean Montnor şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jaden Montnor Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini More than Sport GmbH yapmaktadır. Jaden Montnor, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SKN St. Pölten futbol takımında oynamaktadır. SKN St. Pölten takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Jaden Montnor'nin SKN St. Pölten ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jaden Montnor Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jaden Montnor isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jaden Montnor Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jaden Montnor futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Utrecht Altyapı

1 Temmuz 2015 yılında AZ Altyapı

1 Temmuz 2018 yılında AZ Alkmaar U17

1 Temmuz 2019 yılında Zeeburgia U19

1 Temmuz 2020 yılında Almere City U21

1 Temmuz 2021 yılında St. Pölten Jun.

1 Ocak 2022 yılında SKN St. Pölten

Jaden Montnor Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jaden Montnor şuan SKN St. Pölten takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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Zeeburgia (-2013), FC Utrecht (2013-2015), AZ Alkmaar (2015-2019), Zeeburgia (2019-2020)

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