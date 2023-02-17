Kevin Monzialo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kevin Monzialo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kevin Monzialo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kevin Monzialo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kevin Monzialo 28 Temmuz 2000 tarihinde Pontoise şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Kongo,Fransa uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kevin Monzialo Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini YA'ATS SPORTS yapmaktadır. Kevin Monzialo, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SKN St. Pölten futbol takımında oynamaktadır. SKN St. Pölten takımına 7 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Kevin Monzialo'nin SKN St. Pölten ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Kevin Monzialo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kevin Monzialo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Kevin Monzialo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kevin Monzialo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağu 2018 yılında Juventus U19

1 Temmuz 2019 yılında Juventus U23

16 Ağu 2019 yılında Grasshoppers

30 Haziran 2020 yılında Juventus U23

12 Ekim 2020 yılında FC Lugano

21 Ocak 2021 yılında Juventus U23

22 Ocak 2021 yılında FC Lugano

19 Ocak 2022 yılında SKN St. Pölten

30 Haziran 2022 yılında FC Lugano

7 Temmuz 2022 yılında SKN St. Pölten

Kevin Monzialo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kevin Monzialo şuan SKN St. Pölten takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

SM Caen

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.