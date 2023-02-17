Ulysses Llanez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ulysses Llanez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ulysses Llanez kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ulysses Llanez ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Ulysses Llanez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ulysses Llanez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ulysses Llanez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ulysses Llanez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ulysses Llanez 2 Nisan 2001 tarihinde Lynwood, California şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri,Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Ulysses Llanez Jr. şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ulysses Llanez Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini More than Sport GmbH yapmaktadır. Ulysses Llanez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SKN St. Pölten futbol takımında oynamaktadır. SKN St. Pölten takımına 9 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Ulysses Llanez'nin SKN St. Pölten ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ulysses Llanez Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/uly_soccer7/

Ulysses Llanezboyu ve yaşı kaç

Ulysses Llanez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ulysses Llanez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Ulysses Llanez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ulysses Llanez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

9 Mayıs 2017 yılında LA Galaxy II

30 Kasım 2017 yılında LA Galaxy Acad.

16 Mart 2018 yılında LA Galaxy II

30 Kasım 2018 yılında LA Galaxy Acad.

1 Ocak 2019 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2019 yılında Wolfsburg U19

1 Temmuz 2020 yılında Wolfsburg II

15 Eylül 2020 yılında Heerenveen

30 Haziran 2021 yılında Wolfsburg II

1 Temmuz 2021 yılında Wolfsburg

9 Temmuz 2021 yılında SKN St. Pölten

30 Haziran 2023 yılında Wolfsburg

Ulysses Llanez kimdir

Ulysses Llanez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ulysses Llanez şuan SKN St. Pölten takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Los Angeles Galaxy (-2018), VfL Wolfsburg (2019-2020)

Ulysses Llanez Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Amerika Birleşik Devletleri takımında 21 numaralı formasıyla 1 Şubat 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.

Amerika Birleşik Devletleri U20 takımında 18 numaralı formasıyla 21 Mart 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 7 gol atmıştır.

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Ulysses Llanez nereli

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