Karim Conte kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Karim Conte Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Karim Conte adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Karim Conte Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Karim Conte 25 Ağu 1999 tarihinde Conakry şehrinde doğmuştur. Gine uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Karim Conte Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sport.Agency yapmaktadır. Karim Conte, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SKN St. Pölten futbol takımında oynamaktadır. SKN St. Pölten takımına 14 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Karim Conte'nin SKN St. Pölten ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Karim Conte Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Karim Conte isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Karim Conte Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Karim Conte futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

22 Şubat 2018 yılında Kalev

30 Haziran 2018 yılında Nkufo Academy

1 Temmuz 2018 yılında FC Wacker II

1 Ocak 2019 yılında FC Wacker

19 Nisan 2021 yılında Kulüpsüz

14 Ağu 2021 yılında SKN St. Pölten

Karim Conte Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Karim Conte şuan SKN St. Pölten takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Karim Conte Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Gine U17 takımında 8 numaralı formasıyla 18 Şubat 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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