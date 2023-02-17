Chukwubuikem İkwuemesi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Chukwubuikem İkwuemesi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Chukwubuikem İkwuemesi kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Chukwubuikem İkwuemesi ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Chukwubuikem İkwuemesi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Chukwubuikem İkwuemesi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Chukwubuikem İkwuemesi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Chukwubuikem İkwuemesi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Chukwubuikem İkwuemesi 5 Ağu 2001 tarihinde doğmuştur. 1,95 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Chukwubuikem İkwuemesi Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini KCG SPORTING MANAGEMENT yapmaktadır. Chukwubuikem İkwuemesi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Celje futbol takımında oynamaktadır. NK Celje takımına 2 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Chukwubuikem İkwuemesi'nin NK Celje ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Chukwubuikem İkwuemesiboyu ve yaşı kaç

Chukwubuikem İkwuemesi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Chukwubuikem İkwuemesi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Chukwubuikem İkwuemesi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Chukwubuikem İkwuemesi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Ağu 2021 yılında Vorwärts Steyr

31 Aralık 2021 yılında Giant Brillars

8 Mart 2022 yılında NK Krsko

2 Temmuz 2022 yılında NK Celje

Chukwubuikem İkwuemesi kimdir

Chukwubuikem İkwuemesi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Chukwubuikem İkwuemesi şuan NK Celje takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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Chukwubuikem İkwuemesi nereli

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