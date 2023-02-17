İbrahim Kargbo Jr kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İbrahim Kargbo Jr Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

İbrahim Kargbo Jr kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? İbrahim Kargbo Jr ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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İbrahim Kargbo Jr kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İbrahim Kargbo Jr Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İbrahim Kargbo Jr adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İbrahim Kargbo Jr Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İbrahim Kargbo Jr 3 Ocak 2000 tarihinde Freetown şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Belçika,Sierra Leone uyrukludur.Gerçek adı da Ibrahim Kargbo Junior şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İbrahim Kargbo Jr Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Dmitriy Seluk yapmaktadır. İbrahim Kargbo Jr , Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Celje futbol takımında oynamaktadır. NK Celje takımına 5 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. İbrahim Kargbo Jr 'nin NK Celje ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

İbrahim Kargbo Jr Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/ibrahim_ibzinho?lang=de

http://www.instagram.com/ibrahimjunior25/

İbrahim Kargbo Jr boyu ve yaşı kaç

İbrahim Kargbo Jr  Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İbrahim Kargbo Jr isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

İbrahim Kargbo Jr Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İbrahim Kargbo Jr futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Palace U18

1 Temmuz 2017 yılında Kulüpsüz

3 Ocak 2018 yılında KSV Roeselare

29 Ağu 2019 yılında KSK Lierse Kem.

17 Kasım 2019 yılında KSV Roeselare

18 Kasım 2019 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2020 yılında Dinamo Kiev

29 Ağu 2020 yılında Olimpik Donetsk

30 Haziran 2021 yılında Dinamo Kiev

13 Ocak 2022 yılında NK Celje

30 Haziran 2022 yılında Dinamo Kiev

7 Ağu 2022 yılında Doxa Katokopias

31 Aralık 2022 yılında Dinamo Kiev

5 Ocak 2023 yılında NK Celje

İbrahim Kargbo Jr kimdir

İbrahim Kargbo Jr Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İbrahim Kargbo Jr şuan NK Celje takımında oynamakta ve 99 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Germinal Beerschot, Reading, Crystal Palace, KSV Roeselare

İbrahim Kargbo Jr Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Belçika U19 takımında 9 numaralı formasıyla 10 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 1 gol atmıştır.

Belçika U18 takımında 9 numaralı formasıyla 9 Kasım 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

İbrahim Kargbo Jr nereli

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