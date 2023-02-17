Vanja Panic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vanja Panic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Vanja Panic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Vanja Panic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Vanja Panic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vanja Panic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vanja Panic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vanja Panic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vanja Panic 27 Ocak 2002 tarihinde Koper şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Slovenya uyrukludur.Gerçek adı da Vanja Panić şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vanja Panic Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Vanja Panic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Celje futbol takımında oynamaktadır. NK Celje takımına 12 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Vanja Panic'nin NK Celje ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Vanja Panic Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/vanjapanic9

Vanja Panicboyu ve yaşı kaç

Vanja Panic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vanja Panic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

Vanja Panic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vanja Panic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

12 Temmuz 2017 yılında NK Domzale U17

1 Temmuz 2018 yılında Olimpija U19

6 Şubat 2020 yılında Kızılyıldız U19

9 Temmuz 2020 yılında Graficar

23 Ocak 2021 yılında Kızılyıldız U19

24 Ocak 2021 yılında Macva

30 Haziran 2021 yılında Kızılyıldız U19

24 Ağu 2021 yılında NK Dekani

12 Temmuz 2022 yılında NK Celje

28 Temmuz 2022 yılında Kety Bistrica

9 Ocak 2023 yılında NK Celje

Vanja Panic kimdir

Vanja Panic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vanja Panic şuan NK Celje takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FC Koper

Vanja Panic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Slovenya U18 takımında 11 numaralı formasıyla 6 Ağu 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Slovenya U17 takımında 20 numaralı formasıyla 24 Ekim 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 1 gol atmıştır.

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Vanja Panic nereli

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