David Zec kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Zec Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

David Zec kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? David Zec ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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David Zec kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Zec Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak David Zec adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

David Zec Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

David Zec 5 Ocak 2000 tarihinde Kranj şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Slovenya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

David Zec Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Universal Twenty Two yapmaktadır. David Zec, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Celje futbol takımında oynamaktadır. NK Celje takımına 17 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. David Zec'nin NK Celje ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

David Zecboyu ve yaşı kaç

David Zec Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

David Zec isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

David Zec Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

David Zec futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında NK Triglav U19

1 Temmuz 2017 yılında NK Triglav

1 Temmuz 2018 yılında Benfica B

6 Ekim 2020 yılında Rukh Lviv

30 Haziran 2021 yılında Benfica B

17 Temmuz 2021 yılında NK Celje

David Zec kimdir

David Zec Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

David Zec şuan NK Celje takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

NK Triglav Kranj (2006-2018)

David Zec Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Slovenya U21 takımında 6 numaralı formasıyla 7 Haziran 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 1 gol atmıştır.

Slovenya U19 takımında 4 numaralı formasıyla 4 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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David Zec nereli

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