Denis Popovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Denis Popovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Denis Popovic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Denis Popovic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Denis Popovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Denis Popovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Denis Popovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Denis Popovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Denis Popovic 15 Ekim 1989 tarihinde Celje şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Slovenya uyrukludur.Gerçek adı da Denis Popovič şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Denis Popovic Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PFN yapmaktadır. Denis Popovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Celje futbol takımında oynamaktadır. NK Celje takımına 30 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Denis Popovic'nin NK Celje ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Denis Popovic Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/denis_popovic10/

Denis Popovicboyu ve yaşı kaç

Denis Popovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Denis Popovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Denis Popovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Denis Popovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında NK MU Sentjur

30 Haziran 2009 yılında NK Celje U19

1 Temmuz 2009 yılında NK Celje

1 Ocak 2013 yılında FC Koper

2 Temmuz 2013 yılında Panthrakikos

21 Mart 2014 yılında GKS Tychy

1 Temmuz 2014 yılında Olimpia Grudz.

1 Temmuz 2015 yılında Wisla Krakow

24 Şubat 2017 yılında Orenburg

2 Temmuz 2019 yılında FC Zürich

2 Şubat 2020 yılında KS Samara

30 Ağu 2020 yılında QD FC

19 Temmuz 2021 yılında Anorthosis

30 Ağu 2022 yılında NK Celje

Denis Popovic kimdir

Denis Popovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Denis Popovic şuan NK Celje takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

NK Celje (bis 2013)

Denis Popovic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Slovenya takımında 18 numaralı formasıyla 7 Haziran 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Denis Popovic nereli

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