Luka Bobicanec kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luka Bobicanec Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luka Bobicanec adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luka Bobicanec Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luka Bobicanec 23 Mayıs 1993 tarihinde Čakovec şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Luka Bobičanec şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luka Bobicanec Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Top Sport Medium yapmaktadır. Luka Bobicanec, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Celje futbol takımında oynamaktadır. NK Celje takımına 4 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Luka Bobicanec'nin NK Celje ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Luka Bobicanec Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luka Bobicanec isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Luka Bobicanec Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luka Bobicanec futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında NK Cakovec

1 Temmuz 2012 yılında Stegersbach

1 Temmuz 2014 yılında Heiligenbrunn

1 Ocak 2016 yılında NK Nafta 1903

10 Ağu 2016 yılında NK Polet SMnM

1 Ağu 2017 yılında NS Mura

4 Ocak 2023 yılında NK Celje

Luka Bobicanec Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luka Bobicanec şuan NK Celje takımında oynamakta ve 44 numaralı formayı giymektedir.

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