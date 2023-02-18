Daniel Stefulj kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Stefulj Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniel Stefulj adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daniel Stefulj Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daniel Stefulj 8 Kasım 1999 tarihinde Langenhagen şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Daniel Štefulj şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daniel Stefulj Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini GOOLD Soccer Agency yapmaktadır. Daniel Stefulj, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

GNK Dinamo Zagreb futbol takımında oynamaktadır. GNK Dinamo Zagreb takımına 25 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Daniel Stefulj'nin GNK Dinamo Zagreb ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Daniel Stefulj Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Daniel Stefulj isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Daniel Stefulj Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daniel Stefulj futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

20 Ağu 2010 yılında NK Varazdin Jgd

1 Temmuz 2014 yılında NK Varazdin U17

5 Şubat 2016 yılında NK Zagreb U17

1 Temmuz 2016 yılında NK Zagreb U19

5 Şubat 2018 yılında HNK Rijeka U19

1 Temmuz 2018 yılında HNK Rijeka

10 Temmuz 2018 yılında NK Krsko

30 Haziran 2019 yılında HNK Rijeka

6 Ağu 2019 yılında NK Varazdin

20 Ocak 2020 yılında HNK Rijeka

25 Ocak 2021 yılında Dinamo Zagreb

26 Ocak 2021 yılında HNK Rijeka

30 Haziran 2021 yılında Dinamo Zagreb

Daniel Stefulj Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daniel Stefulj şuan GNK Dinamo Zagreb takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Daniel Stefulj Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Hırvatistan U21 takımında 3 numaralı formasıyla 17 Kasım 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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