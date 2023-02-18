Daniel Stefulj kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Stefulj Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Daniel Stefulj kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Daniel Stefulj ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Daniel Stefulj kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Stefulj Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniel Stefulj adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daniel Stefulj Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daniel Stefulj 8 Kasım 1999 tarihinde Langenhagen şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Daniel Štefulj şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daniel Stefulj Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini GOOLD Soccer Agency yapmaktadır. Daniel Stefulj, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

GNK Dinamo Zagreb futbol takımında oynamaktadır. GNK Dinamo Zagreb takımına 25 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Daniel Stefulj'nin GNK Dinamo Zagreb ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Daniel Stefuljboyu ve yaşı kaç

Daniel Stefulj Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Daniel Stefulj isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Daniel Stefulj Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daniel Stefulj futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

20 Ağu 2010 yılında NK Varazdin Jgd

1 Temmuz 2014 yılında NK Varazdin U17

5 Şubat 2016 yılında NK Zagreb U17

1 Temmuz 2016 yılında NK Zagreb U19

5 Şubat 2018 yılında HNK Rijeka U19

1 Temmuz 2018 yılında HNK Rijeka

10 Temmuz 2018 yılında NK Krsko

30 Haziran 2019 yılında HNK Rijeka

6 Ağu 2019 yılında NK Varazdin

20 Ocak 2020 yılında HNK Rijeka

25 Ocak 2021 yılında Dinamo Zagreb

26 Ocak 2021 yılında HNK Rijeka

30 Haziran 2021 yılında Dinamo Zagreb

Daniel Stefulj kimdir

Daniel Stefulj Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daniel Stefulj şuan GNK Dinamo Zagreb takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Daniel Stefulj Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Hırvatistan U21 takımında 3 numaralı formasıyla 17 Kasım 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Daniel Stefulj nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Son Haberler
Diego De Buen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Diego De Buen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Diego De Buen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Diego De Buen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jorge Obregon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jorge Obregon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jorge Obregon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jorge Obregon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Alberto Herrera kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alberto Herrera Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Alberto Herrera kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alberto Herrera Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Matija Frigan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matija Frigan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Matija Frigan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matija Frigan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Kaptan Erdem Özgenç açıkladı! Pendiksporlu futbolculardan Türkiye Tek Yürek yardım kampanyasına 500 bin TL bağış
Kaptan Erdem Özgenç açıkladı! Pendiksporlu futbolculardan Türkiye Tek Yürek yardım kampanyasına 500 bin TL bağış
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Çok Okunanlar
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Ecevit ile çalışan Hulki Cevizoğlu, 1999 depremini anlattı: "Devlet neredeyse 1 hafta olay yerinden haber alıp topluma bildirememişti"
Ecevit ile çalışan Hulki Cevizoğlu, 1999 depremini anlattı: "Devlet neredeyse 1 hafta olay yerinden haber alıp topluma bildirememişti"
296 Saat sonra depremden sağ kurtuldular!
296 Saat sonra depremden sağ kurtuldular!
Trajik olay! Gölcük depreminde doğdu! Kahramanmaraş depreminde öldü!
Trajik olay! Gölcük depreminde doğdu! Kahramanmaraş depreminde öldü!
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!