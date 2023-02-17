Dalibor Velimirovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dalibor Velimirovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dalibor Velimirovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dalibor Velimirovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dalibor Velimirovic 13 Şubat 2001 tarihinde Wien şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dalibor Velimirovic Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SBE Management AG yapmaktadır. Dalibor Velimirovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

First Vienna FC futbol takımında oynamaktadır. First Vienna FC takımına 16 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Dalibor Velimirovic'nin First Vienna FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Dalibor Velimirovic Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/dali.ve/

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Dalibor Velimirovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dalibor Velimirovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Dalibor Velimirovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dalibor Velimirovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında FK Austria Wien

1 Ocak 2012 yılında Columbia J.

1 Temmuz 2015 yılında AKA Rapid U15

1 Temmuz 2016 yılında AKA Rapid U16

1 Temmuz 2017 yılında AKA Rapid U18

1 Temmuz 2019 yılında Rapid Wien II

1 Eylül 2019 yılında Rapid Wien

16 Ağu 2022 yılında First Vienna FC

Dalibor Velimirovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dalibor Velimirovic şuan First Vienna FC takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dalibor Velimirovic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

SC Columbia Floridsdorf (2007-)

Avusturya U19 takımında 6 numaralı formasıyla 6 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 1 gol atmıştır.

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