Kai Stratznig kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kai Stratznig Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kai Stratznig adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kai Stratznig Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kai Stratznig 15 Nisan 2002 tarihinde Spittal an der Drau şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.Gerçek adı da Kai Lukas Stratznig şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kai Stratznig Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Reza Sport Consulting yapmaktadır. Kai Stratznig, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

First Vienna FC futbol takımında oynamaktadır. First Vienna FC takımına 30 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Kai Stratznig'nin First Vienna FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Kai Stratznig Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kai Stratznig isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Kai Stratznig Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kai Stratznig futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında AKA WAC U15

1 Temmuz 2017 yılında AKA WAC U16

1 Temmuz 2018 yılında AKA WAC U18

1 Ocak 2019 yılında Wolfsberg II

1 Haziran 2020 yılında Wolfsberger AC

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

30 Ocak 2023 yılında First Vienna FC

Kai Stratznig Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kai Stratznig şuan First Vienna FC takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Kai Stratznig Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

SC Mühldorf (2007-2016)

Avusturya U21 takımında 18 numaralı formasıyla 27 Mart 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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