Noah Steiner kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Noah Steiner Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Noah Steiner adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Noah Steiner Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Noah Steiner 26 Şubat 1999 tarihinde Wien şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Noah Steiner Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CONNEXION yapmaktadır. Noah Steiner, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

First Vienna FC futbol takımında oynamaktadır. First Vienna FC takımına 17 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Noah Steiner'nin First Vienna FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Noah Steiner Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Noah Steiner isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Noah Steiner Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Noah Steiner futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

29 Ağu 2007 yılında FK Austria Wien

1 Temmuz 2013 yılında AKA Austria U15

1 Temmuz 2014 yılında AKA Austria U16

1 Temmuz 2015 yılında AKA Austria U18

1 Temmuz 2017 yılında A. Vienna Res.

1 Ocak 2018 yılında SV Schwechat

1 Şubat 2019 yılında St. Pölten Jun.

17 Ocak 2020 yılında First Vienna FC

Noah Steiner Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Noah Steiner şuan First Vienna FC takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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