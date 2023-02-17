Daniel Luxbacher kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Luxbacher Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniel Luxbacher adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daniel Luxbacher Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daniel Luxbacher 13 Mart 1992 tarihinde Wien şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daniel Luxbacher Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CONNEXION yapmaktadır. Daniel Luxbacher, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

First Vienna FC futbol takımında oynamaktadır. First Vienna FC takımına 15 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Daniel Luxbacher'nin First Vienna FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Daniel Luxbacher Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Daniel Luxbacher isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Daniel Luxbacher Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daniel Luxbacher futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

26 Ağu 2002 yılında Stadlau Altyapı

7 Ağu 2006 yılında Rapid U15

1 Ocak 2007 yılında Rapid U17

1 Temmuz 2008 yılında Rapid U19

1 Ocak 2009 yılında Rapid Wien II

1 Temmuz 2011 yılında FC Lustenau

13 Ocak 2013 yılında Rapid Wien II

14 Ocak 2013 yılında SCR Altach

1 Temmuz 2017 yılında SKN St. Pölten

15 Temmuz 2021 yılında First Vienna FC

Daniel Luxbacher Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daniel Luxbacher şuan First Vienna FC takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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