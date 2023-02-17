Raphael Strasser kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Raphael Strasser Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Raphael Strasser adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Raphael Strasser Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Raphael Strasser 11 Temmuz 2001 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Raphael Strasser Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Partners for Soccer yapmaktadır. Raphael Strasser, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

First Vienna FC futbol takımında oynamaktadır. First Vienna FC takımına 8 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Raphael Strasser'nin First Vienna FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Raphael Strasser Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Raphael Strasser isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Raphael Strasser Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Raphael Strasser futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağu 2010 yılında Rapid Altyapı

1 Temmuz 2015 yılında AKA Rapid U15

1 Temmuz 2016 yılında AKA Rapid U16

1 Temmuz 2017 yılında AKA Rapid U18

1 Temmuz 2019 yılında Rapid Wien II

8 Temmuz 2021 yılında First Vienna FC

20 Ocak 2022 yılında Traiskirchen

30 Haziran 2022 yılında First Vienna FC

Raphael Strasser Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Raphael Strasser şuan First Vienna FC takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

First Vienna FC (2007-)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.