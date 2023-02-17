Kerim Abazovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kerim Abazovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kerim Abazovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kerim Abazovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kerim Abazovic 3 Şubat 2004 tarihinde Wien şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Avusturya,Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Kerim Abazović şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kerim Abazovic Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Kerim Abazovic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

First Vienna FC futbol takımında oynamaktadır. First Vienna FC takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Kerim Abazovic'nin First Vienna FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Kerim Abazovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kerim Abazovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kerim Abazovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kerim Abazovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında SV Donau Altyap

1 Temmuz 2018 yılında AKA Austria U15

1 Temmuz 2019 yılında Vienna II

1 Temmuz 2021 yılında First Vienna FC

Kerim Abazovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kerim Abazovic şuan First Vienna FC takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

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