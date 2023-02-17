Damien Chappot kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Damien Chappot Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Damien Chappot adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Damien Chappot Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Damien Chappot 23 Eylül 1998 tarihinde doğmuştur. İsviçre uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Damien Chappot Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Damien Chappot, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Etoile Carouge FC futbol takımında oynamaktadır. Etoile Carouge FC takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Damien Chappot'nin Etoile Carouge FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Damien Chappot Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Damien Chappot isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Damien Chappot Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Damien Chappot futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Plan-les-Ouates

1 Temmuz 2018 yılında Etoile Carouge

Damien Chappot Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Damien Chappot şuan Etoile Carouge FC takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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