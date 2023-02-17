Emmanuel Samba kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emmanuel Samba Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emmanuel Samba adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Emmanuel Samba Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Emmanuel Samba 12 Mayıs 2001 tarihinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Emmanuel Samba Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Emmanuel Samba, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Etoile Carouge FC futbol takımında oynamaktadır. Etoile Carouge FC takımına 12 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Emmanuel Samba'nin Etoile Carouge FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Emmanuel Samba Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Emmanuel Samba isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Emmanuel Samba Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Emmanuel Samba futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Reading U21

6 Mart 2020 yılında Servette U21

11 Ocak 2022 yılında Etoile Carouge

30 Haziran 2022 yılında Servette U21

12 Temmuz 2022 yılında Etoile Carouge

Emmanuel Samba Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Emmanuel Samba şuan Etoile Carouge FC takımında oynamakta ve 78 numaralı formayı giymektedir.

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