Noah Henchoz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Noah Henchoz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Noah Henchoz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Noah Henchoz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Noah Henchoz 22 Şubat 2002 tarihinde Chêne-Bougeries şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. İsviçre uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Noah Henchoz Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PES yapmaktadır. Noah Henchoz, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Etoile Carouge FC futbol takımında oynamaktadır. Etoile Carouge FC takımına 21 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Noah Henchoz'nin Etoile Carouge FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Noah Henchoz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Noah Henchoz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Noah Henchoz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Noah Henchoz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Servette U18

1 Temmuz 2020 yılında Servette FC

21 Temmuz 2022 yılında Etoile Carouge

30 Haziran 2023 yılında Servette FC

Noah Henchoz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Noah Henchoz şuan Etoile Carouge FC takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

Noah Henchoz Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İsviçre U18 takımında 4 numaralı formasıyla 8 Ekim 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.