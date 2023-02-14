Lino Lang kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lino Lang Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lino Lang adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lino Lang Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lino Lang 23 Mayıs 2000 tarihinde Luzern şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Aslen İsviçre uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Lino Robin Lang şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lino Lang Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Lino Lang, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Etoile Carouge FC futbol takımında oynamaktadır. Etoile Carouge FC takımına 2 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Lino Lang'nin Etoile Carouge FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Lino Lang Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Lino Lang isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lino Lang Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lino Lang futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Luzern U18

1 Temmuz 2018 yılında Luzern U21

18 Eylül 2020 yılında FC Luzern

1 Temmuz 2021 yılında SC Kriens

30 Haziran 2022 yılında FC Luzern

2 Şubat 2023 yılında Etoile Carouge

30 Haziran 2023 yılında FC Luzern

Lino Lang Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lino Lang şuan Etoile Carouge FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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