Daniel Moreno kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Moreno Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniel Moreno adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daniel Moreno Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daniel Moreno 7 Mayıs 1996 tarihinde Galapa şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Daniel Moreno Heredia şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daniel Moreno Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini A2SPORTSMANAGEMENT S.A.S yapmaktadır. Daniel Moreno, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FCR Valledupar futbol takımında oynamaktadır. FCR Valledupar takımına 4 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Daniel Moreno'nin FCR Valledupar ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Daniel Moreno Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Daniel Moreno isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Daniel Moreno Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daniel Moreno futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Barranquilla FC

30 Haziran 2016 yılında Junior FC U20

1 Ocak 2018 yılında Atlético Huila

1 Ocak 2019 yılında Atlético FC

4 Ocak 2021 yılında Valledupar

Daniel Moreno Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daniel Moreno şuan FCR Valledupar takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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