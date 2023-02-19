Daniel Orduz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Orduz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniel Orduz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daniel Orduz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daniel Orduz 4 Ocak 2005 tarihinde doğmuştur. Kolombiya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daniel Orduz Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Daniel Orduz, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Real Santander futbol takımında oynamaktadır. Real Santander takımına - tarihinde katılmıştır. Daniel Orduz'nin Real Santander ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Daniel Orduz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Daniel Orduz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Daniel Orduz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daniel Orduz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daniel Orduz şuan Real Santander takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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