David Cabrera kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Cabrera Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak David Cabrera adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

David Cabrera Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

David Cabrera 7 Eylül 1989 tarihinde Mexico City şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Meksika uyrukludur.Gerçek adı da David Cabrera Pujol şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

David Cabrera Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Vsible yapmaktadır. David Cabrera, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Querétaro FC futbol takımında oynamaktadır. Querétaro FC takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. David Cabrera'nin Querétaro FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

David Cabrera Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/kbrera8

David Cabrera Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

David Cabrera isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.80 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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David Cabrera Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

David Cabrera futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2008 yılında UNAM Pumas

1 Temmuz 2016 yılında Monarcas Morelia

30 Haziran 2017 yılında UNAM Pumas

1 Temmuz 2020 yılında Necaxa

1 Temmuz 2021 yılında Querétaro FC

David Cabrera Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

David Cabrera şuan Querétaro FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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