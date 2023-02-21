David Hovorka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Hovorka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak David Hovorka adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

David Hovorka Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

David Hovorka 7 Ağustos 1993 tarihinde Kladno şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da David Hovorka şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

David Hovorka Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. David Hovorka, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Slavia Prag futbol takımında oynamaktadır. SK Slavia Prag takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. David Hovorka'nin SK Slavia Prag ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

David Hovorka Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

David Hovorka isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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David Hovorka Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

David Hovorka futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Sparta Prag U19

1 Temmuz 2012 yılında Sparta Praha B

27 Ocak 2014 yılında Hradec Kralove

30 Haziran 2014 yılında Sparta Praha B

1 Temmuz 2014 yılında Viktoria Zizkov

30 Haziran 2015 yılında Sparta Praha B

1 Temmuz 2015 yılında Slovan Liberec

2 Şubat 2017 yılında Sparta Prag

19 Temmuz 2018 yılında Jablonec

30 Ocak 2019 yılında Sparta Prag

31 Ocak 2019 yılında Jablonec

1 Temmuz 2019 yılında Slavia Prag

David Hovorka Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

David Hovorka şuan SK Slavia Prag takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

David Hovorka Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

SK Kročehlavy (1999 - 2002)AC Sparta Praha (2002 - 2012)

Çek Cumhuriyeti takımında 2 numaralı formasıyla 7 Ekim 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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