Denilson Guerra kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Denilson Guerra Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Denilson Guerra adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Denilson Guerra Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Denilson Guerra 5 Şubat 2002 tarihinde Tiquisio şehrinde doğmuştur. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Denilson Guerra Madera şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Denilson Guerra Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Denilson Guerra, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FCR Valledupar futbol takımında oynamaktadır. FCR Valledupar takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Denilson Guerra'nin FCR Valledupar ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Denilson Guerra Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Denilson Guerra isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Denilson Guerra Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Denilson Guerra futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında Valledupar

Denilson Guerra Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Denilson Guerra şuan FCR Valledupar takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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