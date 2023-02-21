Denys Nagnoynyi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Denys Nagnoynyi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Denys Nagnoynyi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Denys Nagnoynyi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Denys Nagnoynyi 3 Şubat 2002 tarihinde Varva, Chernigiv Oblast şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Нагнойний Денис Олександрович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Denys Nagnoynyi Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ProStar yapmaktadır. Denys Nagnoynyi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Zorya Luhansk futbol takımında oynamaktadır. Zorya Luhansk takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Denys Nagnoynyi'nin Zorya Luhansk ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Denys Nagnoynyi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Denys Nagnoynyi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Denys Nagnoynyi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Denys Nagnoynyi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

9 Ağustos 2019 yılında Zorya U19

1 Temmuz 2022 yılında Zorya Luhansk

Denys Nagnoynyi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Denys Nagnoynyi şuan Zorya Luhansk takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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