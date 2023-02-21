İlya Gulko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İlya Gulko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

İlya Gulko kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? İlya Gulko ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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İlya Gulko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İlya Gulko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

İlya Gulko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İlya Gulko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İlya Gulko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İlya Gulko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İlya Gulko 17 Kasım 2002 tarihinde Lugansk şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Гулько Ілля Сергійович şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İlya Gulko Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ProStar yapmaktadır. İlya Gulko, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Zorya Luhansk futbol takımında oynamaktadır. Zorya Luhansk takımına 29 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. İlya Gulko'nin Zorya Luhansk ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

İlya Gulko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İlya Gulko isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

İlya Gulko Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İlya Gulko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Shakhtar U19

22 Şubat 2022 yılında FK Mariupol

5 Nisan 2022 yılında Shakhtar U19

8 Nisan 2022 yılında Lokomotiva U19

30 Haziran 2022 yılında Shakhtar U19

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

29 Eylül 2022 yılında Zorya Luhansk

İlya Gulko kimdir

İlya Gulko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İlya Gulko şuan Zorya Luhansk takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Torpedo-VUFK Mykolaiv (2015-2018), Shakhtar Donetsk (2018-2019)

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

İlya Gulko nereli

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