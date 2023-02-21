Denys Antyukh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Denys Antyukh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Denys Antyukh adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Denys Antyukh Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Denys Antyukh 30 Temmuz 1997 tarihinde Okhtyrka, Sumy Oblast şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Антюх Денис Миколайович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Denys Antyukh Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ProStar yapmaktadır. Denys Antyukh, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Zorya Luhansk futbol takımında oynamaktadır. Zorya Luhansk takımına 1 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Denys Antyukh'nin Zorya Luhansk ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Denys Antyukh Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Denys Antyukh isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Denys Antyukh Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Denys Antyukh futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

21 Temmuz 2015 yılında Naftovyk

25 Temmuz 2018 yılında Kolos Kovalivka

26 Ağustos 2019 yılında Balkany Zorya

31 Aralık 2019 yılında Kolos Kovalivka

9 Temmuz 2021 yılında Dinamo Kiev

1 Eylül 2022 yılında Zorya Luhansk

Denys Antyukh Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Denys Antyukh şuan Zorya Luhansk takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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