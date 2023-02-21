Mykyta Turbayevskyi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mykyta Turbayevskyi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mykyta Turbayevskyi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mykyta Turbayevskyi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mykyta Turbayevskyi 12 Mart 2002 tarihinde Donetsk şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Турбаєвський Микита Анатолійович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mykyta Turbayevskyi Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ProStar yapmaktadır. Mykyta Turbayevskyi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Zorya Luhansk futbol takımında oynamaktadır. Zorya Luhansk takımına 29 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Mykyta Turbayevskyi'nin Zorya Luhansk ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Mykyta Turbayevskyi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mykyta Turbayevskyi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mykyta Turbayevskyi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mykyta Turbayevskyi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

16 Kasım 2018 yılında Shakhtar U19

1 Temmuz 2019 yılında Shakhtar II

1 Temmuz 2021 yılında FK Mariupol

5 Nisan 2022 yılında Shakhtar U19

8 Nisan 2022 yılında Lokomotiva U19

30 Haziran 2022 yılında Shakhtar U19

29 Eylül 2022 yılında Zorya Luhansk

Mykyta Turbayevskyi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mykyta Turbayevskyi şuan Zorya Luhansk takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Mykyta Turbayevskyi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Shakhtar Donetsk

Ukrayna U21 takımında 1 numaralı formasıyla 24 Mart 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Ukrayna U16 takımında 12 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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