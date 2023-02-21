Vladyslav Kucheruk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vladyslav Kucheruk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vladyslav Kucheruk adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vladyslav Kucheruk Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vladyslav Kucheruk 14 Şubat 1999 tarihinde Vinnytsya şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Кучерук Владислав Вікторович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vladyslav Kucheruk Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ProStar yapmaktadır. Vladyslav Kucheruk, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Zorya Luhansk futbol takımında oynamaktadır. Zorya Luhansk takımına 10 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Vladyslav Kucheruk'nin Zorya Luhansk ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Vladyslav Kucheruk Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/kucheruk_vladyslav/

Vladyslav Kucheruk Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vladyslav Kucheruk isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Vladyslav Kucheruk Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vladyslav Kucheruk futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2016 yılında Dynamo Kyiv U19

1 Temmuz 2017 yılında Dynamo Kyiv II

1 Eylül 2020 yılında Kolos Kovalivka

30 Haziran 2021 yılında Dynamo Kyiv II

1 Temmuz 2021 yılında Dinamo Kiev

21 Temmuz 2021 yılında Chornomorets

30 Ocak 2022 yılında Dinamo Kiev

15 Ekim 2022 yılında Kulüpsüz

10 Ocak 2023 yılında Zorya Luhansk

Vladyslav Kucheruk Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vladyslav Kucheruk şuan Zorya Luhansk takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Vladyslav Kucheruk Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

DYuSSh Polonne (2010-2011), Dynamo Kyiv (2012-2016)

Ukrayna U21 takımında 1 numaralı formasıyla 14 Ekim 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Ukrayna U20 takımında 12 numaralı formasıyla 19 Kasım 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Ukrayna U19 takımında 1 numaralı formasıyla 4 Ekim 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 0 gol atmıştır.

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