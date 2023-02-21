Oleksiy Khakhlyov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oleksiy Khakhlyov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oleksiy Khakhlyov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oleksiy Khakhlyov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oleksiy Khakhlyov 6 Şubat 1999 tarihinde Ostrog, Rivne Oblast şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Хахльов Олексій Олексійович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oleksiy Khakhlyov Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ProStar yapmaktadır. Oleksiy Khakhlyov, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Zorya Luhansk futbol takımında oynamaktadır. Zorya Luhansk takımına 11 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Oleksiy Khakhlyov'nin Zorya Luhansk ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Oleksiy Khakhlyov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Oleksiy Khakhlyov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Oleksiy Khakhlyov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oleksiy Khakhlyov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Dynamo Kyiv U19

6 Şubat 2017 yılında Alavés U19

1 Temmuz 2018 yılında Depor. Alavés B

1 Ekim 2018 yılında San Ignacio

30 Haziran 2019 yılında Depor. Alavés B

1 Ekim 2019 yılında Kulüpsüz

27 Ocak 2020 yılında Karpaty

21 Temmuz 2020 yılında Kulüpsüz

23 Ekim 2020 yılında FK Minaj

11 Ocak 2023 yılında Zorya Luhansk

Oleksiy Khakhlyov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oleksiy Khakhlyov şuan Zorya Luhansk takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Oleksiy Khakhlyov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Dynamo Kyiv

Ukrayna U20 takımında 8 numaralı formasıyla 21 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Ukrayna U19 takımında 8 numaralı formasıyla 4 Ekim 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 0 gol atmıştır.

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