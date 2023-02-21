Sergiy Buletsa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sergiy Buletsa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sergiy Buletsa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sergiy Buletsa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sergiy Buletsa 16 Şubat 1999 tarihinde Korytnyany, Zakarpattya Oblast şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Булеца Сергій Анатолійович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sergiy Buletsa Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ProStar yapmaktadır. Sergiy Buletsa, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Zorya Luhansk futbol takımında oynamaktadır. Zorya Luhansk takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Sergiy Buletsa'nin Zorya Luhansk ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Sergiy Buletsa Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/sergeybuletsa/

Sergiy Buletsa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sergiy Buletsa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Sergiy Buletsa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sergiy Buletsa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2016 yılında Dynamo Kyiv U19

1 Temmuz 2016 yılında Dynamo Kyiv II

1 Temmuz 2019 yılında SK Dnipro-1

31 Temmuz 2020 yılında Dynamo Kyiv II

1 Ağustos 2020 yılında Dinamo Kiev

31 Ağustos 2020 yılında SK Dnipro-1

30 Haziran 2021 yılında Dinamo Kiev

1 Temmuz 2021 yılında Zorya Luhansk

30 Haziran 2023 yılında Dinamo Kiev

Sergiy Buletsa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sergiy Buletsa şuan Zorya Luhansk takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Sergiy Buletsa Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

SDYuSShOR Uzhgorod (-2013), RVUFK Kyiv (2014-2015), Dynamo Kyiv (2015-2016)

Ukrayna takımında 8 numaralı formasıyla 8 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Ukrayna U21 takımında 10 numaralı formasıyla 6 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 1 gol atmıştır.

Ukrayna U20 takımında 10 numaralı formasıyla 19 Kasım 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 4 gol atmıştır.

Ukrayna U19 takımında 10 numaralı formasıyla 23 Mart 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 16 maçta 3 gol atmıştır.

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