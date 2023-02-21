Roman Vantukh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Roman Vantukh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Roman Vantukh adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Roman Vantukh Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Roman Vantukh 4 Temmuz 1998 tarihinde Lviv şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Вантух Роман Романович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Roman Vantukh Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ProStar yapmaktadır. Roman Vantukh, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Zorya Luhansk futbol takımında oynamaktadır. Zorya Luhansk takımına 1 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Roman Vantukh'nin Zorya Luhansk ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Roman Vantukh Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/98.romario/

Roman Vantukh Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Roman Vantukh isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Roman Vantukh Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Roman Vantukh futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Dynamo Kyiv II

19 Şubat 2019 yılında Olimpik Donetsk

31 Aralık 2019 yılında Dynamo Kyiv II

1 Ocak 2020 yılında FK Oleksandriya

31 Temmuz 2020 yılında Dynamo Kyiv II

1 Ağustos 2020 yılında Dinamo Kiev

6 Ekim 2020 yılında FK Oleksandriya

30 Haziran 2021 yılında Dinamo Kiev

1 Eylül 2021 yılında Chornomorets

31 Aralık 2021 yılında Dinamo Kiev

17 Ocak 2022 yılında SK Dnipro-1

30 Haziran 2022 yılında Dinamo Kiev

18 Temmuz 2022 yılında Zorya Luhansk

31 Ağustos 2022 yılında Dinamo Kiev

1 Eylül 2022 yılında Zorya Luhansk

Roman Vantukh Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Roman Vantukh şuan Zorya Luhansk takımında oynamakta ve 47 numaralı formayı giymektedir.

Roman Vantukh Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Ukrayna U21 takımında 6 numaralı formasıyla 16 Kasım 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 1 gol atmıştır.

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