Maksym Smiyan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maksym Smiyan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Maksym Smiyan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Maksym Smiyan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Maksym Smiyan 11 Nisan 2002 tarihinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Сміян Максим Олександрович şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Maksym Smiyan Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ProStar yapmaktadır. Maksym Smiyan, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Zorya Luhansk futbol takımında oynamaktadır. Zorya Luhansk takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Maksym Smiyan'nin Zorya Luhansk ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Maksym Smiyan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Maksym Smiyan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Maksym Smiyan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Maksym Smiyan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2019 yılında Zorya U19

1 Temmuz 2022 yılında Zorya Luhansk

Maksym Smiyan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Maksym Smiyan şuan Zorya Luhansk takımında oynamakta ve 38 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

DYuSSh-15 Kyiv

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.