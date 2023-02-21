Kyrylo Dryshlyuk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kyrylo Dryshlyuk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kyrylo Dryshlyuk adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kyrylo Dryshlyuk Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kyrylo Dryshlyuk 16 Eylül 1999 tarihinde Boryspil, Kyiv Oblast şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Дришлюк Кирило Павлович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kyrylo Dryshlyuk Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ProStar yapmaktadır. Kyrylo Dryshlyuk, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Oleksandriya futbol takımında oynamaktadır. FK Oleksandriya takımına 3 Eylül 2018 tarihinde katılmıştır. Kyrylo Dryshlyuk'nin FK Oleksandriya ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Kyrylo Dryshlyuk Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/kirill.dryshliuk/

Kyrylo Dryshlyuk Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kyrylo Dryshlyuk isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kyrylo Dryshlyuk Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kyrylo Dryshlyuk futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Zirka

3 Eylül 2018 yılında FK Oleksandriya

6 Mart 2020 yılında Spartaks

31 Aralık 2020 yılında FK Oleksandriya

Kyrylo Dryshlyuk Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kyrylo Dryshlyuk şuan FK Oleksandriya takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Kyrylo Dryshlyuk Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Ukrayna U20 takımında 15 numaralı formasıyla 19 Kasım 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Ukrayna U19 takımında 15 numaralı formasıyla 4 Ekim 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 0 gol atmıştır.

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