Dmytro Myshnyov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dmytro Myshnyov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dmytro Myshnyov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dmytro Myshnyov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dmytro Myshnyov 26 Ocak 1994 tarihinde Krasnyi Lyman, Donetsk Oblast şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Мишньов Дмитро Олександрович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dmytro Myshnyov Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ProStar yapmaktadır. Dmytro Myshnyov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Zorya Luhansk futbol takımında oynamaktadır. Zorya Luhansk takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Dmytro Myshnyov'nin Zorya Luhansk ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Dmytro Myshnyov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dmytro Myshnyov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dmytro Myshnyov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dmytro Myshnyov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Ilyichivets U17

1 Temmuz 2011 yılında Illichivets II

1 Temmuz 2014 yılında Illichivets

1 Temmuz 2022 yılında Zorya Luhansk

Dmytro Myshnyov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dmytro Myshnyov şuan Zorya Luhansk takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dmytro Myshnyov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Monolit Ilichivsk, Ilyichivets Mariupol

Ukrayna U21 takımında 6 numaralı formasıyla 24 Ocak 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 21 maçta 1 gol atmıştır.

Ukrayna U18 takımında 15 numaralı formasıyla 4 Ocak 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 2 gol atmıştır.

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