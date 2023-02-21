Nazariy Rusyn kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nazariy Rusyn Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nazariy Rusyn adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nazariy Rusyn Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nazariy Rusyn 25 Ekim 1998 tarihinde Novoyavorivsk, Lviv Oblast şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Русин Назарій Орестович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nazariy Rusyn Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ProStar yapmaktadır. Nazariy Rusyn, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Zorya Luhansk futbol takımında oynamaktadır. Zorya Luhansk takımına 9 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Nazariy Rusyn'nin Zorya Luhansk ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Nazariy Rusyn Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/nazariyrusyn31/

Nazariy Rusyn Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nazariy Rusyn isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Nazariy Rusyn Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nazariy Rusyn futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Dynamo Kyiv U19

1 Temmuz 2017 yılında Dynamo Kyiv II

1 Temmuz 2018 yılında Dinamo Kiev

3 Ağustos 2019 yılında Zorya Luhansk

31 Aralık 2019 yılında Dinamo Kiev

23 Şubat 2021 yılında Legia Varşova

30 Haziran 2021 yılında Dinamo Kiev

1 Temmuz 2021 yılında SK Dnipro-1

31 Aralık 2021 yılında Dinamo Kiev

15 Ocak 2022 yılında Chornomorets

2 Ağustos 2022 yılında Dinamo Kiev

9 Ağustos 2022 yılında Zorya Luhansk

Nazariy Rusyn Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nazariy Rusyn şuan Zorya Luhansk takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

Nazariy Rusyn Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Ukrayna U21 takımında 9 numaralı formasıyla 7 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 6 gol atmıştır.

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