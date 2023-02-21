Maksym Kazakov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maksym Kazakov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Maksym Kazakov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Maksym Kazakov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Maksym Kazakov 6 Şubat 1996 tarihinde Kyiv şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Казаков Максим Ігорович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Maksym Kazakov Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ProStar yapmaktadır. Maksym Kazakov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Zorya Luhansk futbol takımında oynamaktadır. Zorya Luhansk takımına 19 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Maksym Kazakov'nin Zorya Luhansk ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Maksym Kazakov Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/maksimkazakov48/

Maksym Kazakov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Maksym Kazakov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Maksym Kazakov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Maksym Kazakov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ekim 2013 yılında Dynamo Kyiv U19

1 Temmuz 2017 yılında Dynamo Kyiv II

19 Temmuz 2018 yılında Zorya Luhansk

Maksym Kazakov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Maksym Kazakov şuan Zorya Luhansk takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Maksym Kazakov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Ukrayna U19 takımında 22 numaralı formasıyla 30 Nisan 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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