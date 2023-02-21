İgor Snurnitsyn kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İgor Snurnitsyn Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İgor Snurnitsyn adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İgor Snurnitsyn Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İgor Snurnitsyn 7 Mart 2000 tarihinde Dokuchayevsk, Donetsk Oblast şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Снурніцин Ігор Сергійович şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İgor Snurnitsyn Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ProStar yapmaktadır. İgor Snurnitsyn, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Zorya Luhansk futbol takımında oynamaktadır. Zorya Luhansk takımına 19 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. İgor Snurnitsyn'nin Zorya Luhansk ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

İgor Snurnitsyn Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/snurnitsyn_74/

İgor Snurnitsyn Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İgor Snurnitsyn isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

İgor Snurnitsyn Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İgor Snurnitsyn futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Ol. Donetsk II

6 Nisan 2018 yılında Olimpik Donetsk

19 Temmuz 2021 yılında Zorya Luhansk

İgor Snurnitsyn Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İgor Snurnitsyn şuan Zorya Luhansk takımında oynamakta ve 74 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

İgor Snurnitsyn Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Olimpik-UOR Donetsk (2013-2014), Torpedo-VUFK Mykolaiv (2014-2016)

Ukrayna U21 takımında 5 numaralı formasıyla 17 Kasım 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Ukrayna U20 takımında 4 numaralı formasıyla 19 Kasım 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Ukrayna U19 takımında 4 numaralı formasıyla 20 Şubat 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.