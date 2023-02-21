Vyacheslav Churko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vyacheslav Churko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Vyacheslav Churko kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Vyacheslav Churko ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Vyacheslav Churko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vyacheslav Churko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Vyacheslav Churko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vyacheslav Churko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vyacheslav Churko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vyacheslav Churko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vyacheslav Churko 10 Mayıs 1993 tarihinde Uzhgorod şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Ukrayna,Macaristan uyrukludur.Gerçek adı da Чурко Вячеслав Вячеславович (ung. Csurko Vjacseszlav) şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vyacheslav Churko Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ProStar yapmaktadır. Vyacheslav Churko, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Zorya Luhansk futbol takımında oynamaktadır. Zorya Luhansk takımına 18 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Vyacheslav Churko'nin Zorya Luhansk ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Vyacheslav Churko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vyacheslav Churko isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

Vyacheslav Churko Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vyacheslav Churko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2007 yılında Shakhtar U17

1 Şubat 2010 yılında Shakhtar II

31 Ağustos 2012 yılında Goverla II

30 Haziran 2013 yılında Shakhtar II

1 Temmuz 2013 yılında Illichivets

30 Haziran 2015 yılında Shakhtar II

1 Temmuz 2015 yılında Metalist

2 Şubat 2016 yılında Shakhtar II

3 Şubat 2016 yılında Puskás AFC

30 Haziran 2016 yılında Shakhtar II

1 Temmuz 2016 yılında Shakhtar D.

2 Ağustos 2016 yılında Frosinone

30 Haziran 2017 yılında Shakhtar D.

1 Temmuz 2017 yılında FK Mariupol

31 Temmuz 2020 yılında Shakhtar D.

10 Şubat 2021 yılında Kolos Kovalivka

30 Haziran 2021 yılında Shakhtar D.

1 Temmuz 2021 yılında Kolos Kovalivka

28 Mart 2022 yılında Mezőkövesd

30 Haziran 2022 yılında Kolos Kovalivka

18 Temmuz 2022 yılında Zorya Luhansk

Vyacheslav Churko kimdir

Vyacheslav Churko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vyacheslav Churko şuan Zorya Luhansk takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

SDYuShOR Uzhgorod, Shakhtar Donetsk

Vyacheslav Churko Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Ukrayna U19 takımında 11 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 4 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Vyacheslav Churko nereli

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