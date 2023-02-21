Yevgen Shakhov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yevgen Shakhov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yevgen Shakhov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yevgen Shakhov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yevgen Shakhov 30 Kasım 1990 tarihinde Dnipropetrovsk şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Шахов Євген Євгенович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yevgen Shakhov Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Yevgen Shakhov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Zorya Luhansk futbol takımında oynamaktadır. Zorya Luhansk takımına 22 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Yevgen Shakhov'nin Zorya Luhansk ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Yevgen Shakhov Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/shakhov28/?hl=de

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Yevgen Shakhov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yevgen Shakhov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Yevgen Shakhov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yevgen Shakhov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2005 yılında Dnipro II

1 Ocak 2007 yılında Dnipro

1 Mart 2010 yılında Arsenal Kyiv

30 Haziran 2010 yılında Dnipro

1 Temmuz 2012 yılında Arsenal Kyiv

31 Aralık 2012 yılında Dnipro

1 Temmuz 2016 yılında PAOK

1 Temmuz 2019 yılında Lecce

19 Eylül 2020 yılında AEK Atina

22 Eylül 2022 yılında Zorya Luhansk

Yevgen Shakhov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yevgen Shakhov şuan Zorya Luhansk takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

Yevgen Shakhov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Ukrayna takımında 17 numaralı formasıyla 5 Eylül 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 1 gol atmıştır.

Ukrayna U21 takımında 14 numaralı formasıyla 11 Ekim 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 3 gol atmıştır.

Ukrayna U20 takımında 8 numaralı formasıyla 9 Şubat 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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