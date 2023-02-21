Yevgen Shakhov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yevgen Shakhov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Yevgen Shakhov kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Yevgen Shakhov ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Yevgen Shakhov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yevgen Shakhov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Yevgen Shakhov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yevgen Shakhov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yevgen Shakhov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yevgen Shakhov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yevgen Shakhov 30 Kasım 1990 tarihinde Dnipropetrovsk şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Шахов Євген Євгенович şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yevgen Shakhov Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Yevgen Shakhov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Zorya Luhansk futbol takımında oynamaktadır. Zorya Luhansk takımına 22 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Yevgen Shakhov'nin Zorya Luhansk ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Yevgen Shakhov Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/shakhov28/?hl=de

Yevgen Shakhov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yevgen Shakhov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Yevgen Shakhov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yevgen Shakhov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2005 yılında Dnipro II

1 Ocak 2007 yılında Dnipro

1 Mart 2010 yılında Arsenal Kyiv

30 Haziran 2010 yılında Dnipro

1 Temmuz 2012 yılında Arsenal Kyiv

31 Aralık 2012 yılında Dnipro

1 Temmuz 2016 yılında PAOK

1 Temmuz 2019 yılında Lecce

19 Eylül 2020 yılında AEK Atina

22 Eylül 2022 yılında Zorya Luhansk

Yevgen Shakhov kimdir

Yevgen Shakhov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yevgen Shakhov şuan Zorya Luhansk takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

Yevgen Shakhov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Ukrayna takımında 17 numaralı formasıyla 5 Eylül 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 1 gol atmıştır.

Ukrayna U21 takımında 14 numaralı formasıyla 11 Ekim 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 3 gol atmıştır.

Ukrayna U20 takımında 8 numaralı formasıyla 9 Şubat 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Yevgen Shakhov nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Son Haberler
Nemanja Kuzmanovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nemanja Kuzmanovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Nemanja Kuzmanovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nemanja Kuzmanovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Aleks Chidomere kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleks Chidomere Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Aleks Chidomere kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleks Chidomere Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Cadu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cadu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Cadu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cadu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Maksym Pryadun kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maksym Pryadun Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Maksym Pryadun kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maksym Pryadun Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Çok Okunanlar
Son dakika: Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde deprem! Hayatını kaybedenler ve yaralananlar var
Son dakika: Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde deprem! Hayatını kaybedenler ve yaralananlar var
Mersin Valiliği duyurdu! Deprem sonrası okullar tatil edildi
Mersin Valiliği duyurdu! Deprem sonrası okullar tatil edildi
Acun Survivor yarışmacılarına acı haberi verdi! Deprem felaketini öğrenince gözyaşları sel oldu!
Acun Survivor yarışmacılarına acı haberi verdi! Deprem felaketini öğrenince gözyaşları sel oldu!
Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan İstanbul depremi açıklaması: "Topluma korku salınıyor, İstanbul'da risk yok"
Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan İstanbul depremi açıklaması: "Topluma korku salınıyor, İstanbul'da risk yok"
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Hatayspor oyuncusu Christian Atsu'dan acı haber
Hatayspor oyuncusu Christian Atsu'dan acı haber
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!