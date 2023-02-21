Bogdan Butko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bogdan Butko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Bogdan Butko kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Bogdan Butko ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Bogdan Butko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bogdan Butko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Bogdan Butko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bogdan Butko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bogdan Butko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bogdan Butko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bogdan Butko 13 Ocak 1991 tarihinde Kostyantynivka, Donetsk Oblast şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Бутко Богдан Євгенович şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bogdan Butko Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Bogdan Butko, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Zorya Luhansk futbol takımında oynamaktadır. Zorya Luhansk takımına 6 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Bogdan Butko'nin Zorya Luhansk ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Bogdan Butko Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/butko91/

Bogdan Butko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bogdan Butko isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Bogdan Butko Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bogdan Butko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Shakhtar II

1 Temmuz 2010 yılında Volyn Lutsk

30 Haziran 2011 yılında Shakhtar II

1 Temmuz 2011 yılında Illichivets

31 Aralık 2014 yılında Shakhtar II

1 Ocak 2015 yılında Shakhtar D.

23 Şubat 2015 yılında Amkar Perm

30 Haziran 2016 yılında Shakhtar D.

17 Şubat 2020 yılında Lech Poznan

31 Temmuz 2020 yılında Shakhtar D.

3 Ekim 2020 yılında Lech Poznan

4 Ocak 2021 yılında Shakhtar D.

1 Şubat 2021 yılında BB Erzurumspor

30 Haziran 2021 yılında Shakhtar D.

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

6 Eylül 2022 yılında Zorya Luhansk

Bogdan Butko kimdir

Bogdan Butko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bogdan Butko şuan Zorya Luhansk takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Bogdan Butko Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Ukrayna takımında 2 numaralı formasıyla 2 Eylül 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 32 maçta 0 gol atmıştır.

Ukrayna U21 takımında 2 numaralı formasıyla 11 Ağustos 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 1 gol atmıştır.

Ukrayna U19 takımında 13 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Bogdan Butko nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Son Haberler
Rafiu Durosinmi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rafiu Durosinmi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Rafiu Durosinmi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rafiu Durosinmi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Bogdan Porokh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bogdan Porokh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Bogdan Porokh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bogdan Porokh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Fortune Bassey kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fortune Bassey Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Fortune Bassey kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fortune Bassey Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Oleksandr Myzyuk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oleksandr Myzyuk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Oleksandr Myzyuk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oleksandr Myzyuk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Çok Okunanlar
Son dakika: Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde deprem! Hayatını kaybedenler ve yaralananlar var
Son dakika: Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde deprem! Hayatını kaybedenler ve yaralananlar var
Mersin Valiliği duyurdu! Deprem sonrası okullar tatil edildi
Mersin Valiliği duyurdu! Deprem sonrası okullar tatil edildi
Acun Survivor yarışmacılarına acı haberi verdi! Deprem felaketini öğrenince gözyaşları sel oldu!
Acun Survivor yarışmacılarına acı haberi verdi! Deprem felaketini öğrenince gözyaşları sel oldu!
Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan İstanbul depremi açıklaması: "Topluma korku salınıyor, İstanbul'da risk yok"
Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan İstanbul depremi açıklaması: "Topluma korku salınıyor, İstanbul'da risk yok"
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Hatayspor oyuncusu Christian Atsu'dan acı haber
Hatayspor oyuncusu Christian Atsu'dan acı haber
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!