Bogdan Butko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bogdan Butko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bogdan Butko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bogdan Butko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bogdan Butko 13 Ocak 1991 tarihinde Kostyantynivka, Donetsk Oblast şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Бутко Богдан Євгенович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bogdan Butko Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Bogdan Butko, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Zorya Luhansk futbol takımında oynamaktadır. Zorya Luhansk takımına 6 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Bogdan Butko'nin Zorya Luhansk ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Bogdan Butko Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/butko91/

Bogdan Butko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bogdan Butko isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Bogdan Butko Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bogdan Butko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Shakhtar II

1 Temmuz 2010 yılında Volyn Lutsk

30 Haziran 2011 yılında Shakhtar II

1 Temmuz 2011 yılında Illichivets

31 Aralık 2014 yılında Shakhtar II

1 Ocak 2015 yılında Shakhtar D.

23 Şubat 2015 yılında Amkar Perm

30 Haziran 2016 yılında Shakhtar D.

17 Şubat 2020 yılında Lech Poznan

31 Temmuz 2020 yılında Shakhtar D.

3 Ekim 2020 yılında Lech Poznan

4 Ocak 2021 yılında Shakhtar D.

1 Şubat 2021 yılında BB Erzurumspor

30 Haziran 2021 yılında Shakhtar D.

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

6 Eylül 2022 yılında Zorya Luhansk

Bogdan Butko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bogdan Butko şuan Zorya Luhansk takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Bogdan Butko Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Ukrayna takımında 2 numaralı formasıyla 2 Eylül 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 32 maçta 0 gol atmıştır.

Ukrayna U21 takımında 2 numaralı formasıyla 11 Ağustos 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 1 gol atmıştır.

Ukrayna U19 takımında 13 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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