Anton Zhylkin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anton Zhylkin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Anton Zhylkin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Anton Zhylkin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Anton Zhylkin 14 Nisan 2003 tarihinde doğmuştur. 1,97 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Жилкін Антон Геннадійович şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Anton Zhylkin Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Anton Zhylkin, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Zorya Luhansk futbol takımında oynamaktadır. Zorya Luhansk takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Anton Zhylkin'nin Zorya Luhansk ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Anton Zhylkin Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/zhylkin_anton/

Anton Zhylkin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Anton Zhylkin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Anton Zhylkin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Anton Zhylkin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2022 yılında Zorya Luhansk

Anton Zhylkin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Anton Zhylkin şuan Zorya Luhansk takımında oynamakta ve 36 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dynamo Kyiv (2016-2017), DVUFK Dnipro (2017-2019)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.